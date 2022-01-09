Астрологічний прогноз на 9 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли рекомендується доводити до логічного кінця раніше розпочаті справи. Можна вирушати в подорожі та мандрівки – вочевидь тим, кому епідемічна ситуація це дозволяє, також починати ремонт будь-якого ступеня складності, аж до перепланування житла.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 8.

Колір: червоний.

Камені дня: червоний граніт, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатиме шлунок: щоб він не збунтувався і не захворів, бажано включити до меню дієтичні страви. Також небажано перебувати у місцях великого скупчення людей – велика можливість підхопити вірус.

Афоризм дня: через терни – до зірок.

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та стосунки дня: можна – і треба – спілкуватися з людьми з минулого: з однокласниками та однокурсниками вдасться налаштуватися на одну хвилю.

Містика дня: можна ворожити та читати змови, що стосуються судових позовів та вироків.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя, він може загрожувати серйозними наслідками для здоров'я.

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