Протести в Казахстані: що відбувається в країні вранці 9 січня 2022

Протести в Казахстані: що відбувається в країні вранці 9 січня 2022

У різних районах Алмати все ще чутно постріли.

Поліція завела 125 кримінальних справ, пов'язаних із заворушеннями, зокрема за фактами застосування насильства, вбивств, пограбувань.

Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Єрлан Тургумбаєв в ефірі урядового телеканалу, повідомляє інформаційно-аналітичний портал ORDA.

У ході заворушень пошкоджено та знищено понад 400 машин, з них 346 – поліцейських.

У Казахстані затримано вже понад 5 тисяч людей.

"Усього затримано 5 135 людей", — сказав він.

Доступ до дротового інтернету, який був відсутній у столиці Казахстану від суботи, знову відновлено. Підключення до мобільного інтернету, як і раніше, неможливе.

У регіонах Казахстану відновлюється робота АЗС. Постачання ПММ та зрідженого газу відновилися, повідомляє Міненерго. Мінторгівлі країни повідомляє, що в Казахстані забезпечено безперебійне постачання продовольства, запаси основних харчів достатні.

Тим часом у різних районах Алмати все ще чутно постріли.

Про це пише Sputnik Казахстан.

До роботи приступили комунальні служби, з міста вивозять військову техніку, потерпілі внаслідок пожеж автомобілі та інше сміття.

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Значне пожвавлення спостерігається із боку постачальників товарів. Поступово магазинні полиці міста наповнюються необхідними продуктами. Ближче до вечора неділі заплановано відкрити великі торгові мережі.

Доступ до інтернету, як і раніше, утруднений. Лише в деяких районах міста є мобільний інтернет із дуже низькою швидкістю.

Раніше в Казахстані продовжили комендантську годину: громадян просять не підходити близько до вікон заради власної безпеки.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.

Декілька днів поспіль у Казахстані продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.

Що відбувається в Казахстані – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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