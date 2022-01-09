Протесты в Казахстане: что происходит в стране утром 9 января 2022

Протесты в Казахстане: что происходит в стране утром 9 января 2022

В разных районах Алматы все еще слышны выстрелы.

Полиция завела 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.

Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев в эфире правительственного телеканала, - сообщает информационно-аналитический портал ORDA.

В ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 машин, из них 346 – полицейских.

В Казахстане задержаны уже более 5 тысяч человек.

"Всего задержано 5 135 человек" - сказал он.

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с субботы, снова возобновлен. Подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

В регионах Казахстана возобновляется работа АЗС. Поставки ГСМ и сжиженного газа возобновились, сообщает Минэнерго. Минторговли страны сообщает, что в Казахстане обеспечены бесперебойные поставки продовольствия, запасы основных продуктов питания достаточны.

Тем временем в разных районах Алматы все еще слышны выстрелы.

Об это пишет Sputnik Казахстан.

К работе приступили коммунальные службы, из города вывозят военную технику, пострадавшие в результате пожаров автомобили и другой мусор.

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Значительное оживление наблюдается со стороны поставщиков продуктов. Постепенно магазинные полки города заполняются необходимыми продуктами. Ближе к вечеру воскресенья планируется открыть крупные торговые сети.

Доступ к интернету по-прежнему затруднен. Лишь в некоторых районах города имеется мобильный интернет с очень низкой скоростью.

Ранее в Казахстане продлили комендантский час: граждан просят не подходить близко к окнам ради собственной безопасности.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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