Астрологический прогноз на 1 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время больших свершений, которые в выходной день, скорее всего, будут касаться бытовой сферы, но это не значит, что нужно сбавить обороты – день максимально благоприятен для активной деятельности.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если человек сразу же обратится за помощью к врачу.
Питание дня: звезды свести к минимуму употребление жидкости, даже если речь будет идти о первых блюдах.
Стрижка дня: от жидкости нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок и заниматься строительством на нем.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.
Сны дня: сны нынешней ночи могут ответить на многие важные вопросы.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: "Увидев человека, пахавшего землю, глупец, не в силах сдержаться, воскликнул: "Зачем ты портишь эту почву?" "Глупец, – сказал человек, – попытайся увидеть различие между уходом за почвой и ее разрушением. Как же эта почва станет розовым садом, если он не потревожена и не возделана?" (Джалаледдин Руми).
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