Астрологический прогноз на 1 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время больших свершений, которые в выходной день, скорее всего, будут касаться бытовой сферы, но это не значит, что нужно сбавить обороты – день максимально благоприятен для активной деятельности.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если человек сразу же обратится за помощью к врачу.

Питание дня: звезды свести к минимуму употребление жидкости, даже если речь будет идти о первых блюдах.

Стрижка дня: от жидкости нужно отказаться категорически.

Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок и заниматься строительством на нем.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.

Сны дня: сны нынешней ночи могут ответить на многие важные вопросы.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: "Увидев человека, пахавшего землю, глупец, не в силах сдержаться, воскликнул: "Зачем ты портишь эту почву?" "Глупец, – сказал человек, – попытайся увидеть различие между уходом за почвой и ее разрушением. Как же эта почва станет розовым садом, если он не потревожена и не возделана?" (Джалаледдин Руми).

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