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Астрологический прогноз на 1 июня

Астрологический прогноз на 1 июня

Утес - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время больших свершений, которые в выходной день, скорее всего, будут касаться бытовой сферы, но это не значит, что нужно сбавить обороты – день максимально благоприятен для активной деятельности. 

Символ дня: утес. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если человек сразу же обратится за помощью к врачу. 

Питание дня: звезды свести к минимуму употребление жидкости, даже если речь будет идти о первых блюдах. 

Стрижка дня: от жидкости нужно отказаться категорически. 

Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок и заниматься строительством на нем. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут ответить на многие важные вопросы. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки. 

Цитата дня: "Увидев человека, пахавшего землю, глупец, не в силах сдержаться, воскликнул: "Зачем ты портишь эту почву?" "Глупец, – сказал человек, –  попытайся увидеть различие между уходом за почвой и ее разрушением. Как же эта почва станет розовым садом, если он не потревожена и не возделана?" (Джалаледдин Руми). 

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