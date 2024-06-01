Астрологічний прогноз на 1 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: час великих звершень, які у вихідний день, швидше за все, стосуватимуться побутової сфери, але це не означає, що потрібно зменшити оберти – день максимально сприятливий для активної діяльності.

Символ дня: Утьос.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За якусь частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороба, що почалася в ці дні, виявиться нетривалою і протікатиме у легкій формі, особливо якщо людина відразу ж звернеться за допомогою до лікаря.

Харчування дня: зірки звести до мінімуму вживання рідини, навіть якщо йтиметься про перші страви.

Стрижка дня: від рідини потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: можна впорядковувати заміську ділянку та займатися будівництвом на ній.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких богів.

Сни дня: сни цієї ночі можуть відповісти на багато важливих питань.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Побачивши людину, що орала землю, дурень, не в силах стриматися, вигукнув: «Навіщо ти псуєш цей ґрунт?» «Нерозумний, – сказав чоловік, – спробуй побачити різницю між доглядом за ґрунтом та його руйнуванням. Як же цей ґрунт стане рожевим садом, якщо він не потривожений і не оброблений?»(Джалаледдін Румі).

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