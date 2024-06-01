На Сумщині пролунав 131 вибух

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Миколаївська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади.
- Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (19 вибухів).
- Хотінська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади, здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).
- Юнаківська громада: був обстріл з артилерії (2 вибухи), мінонетів (8 вибухів) та обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано мінометний обстріл (13 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).
- Есманська громада: завдано мінометний обстріл (29 вибухів).
- Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів), завдано удар з використанням БпЛА (типу «Ланцет») (1 вибух).
- Великописарівська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула унаслідок ворожої атаки на Харків, кількість постраждалих зростає.
Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині прозвучав 81 вибух.
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