На Сумщині пролунав 131 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Миколаївська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади.

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (19 вибухів).

Хотінська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади, здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Юнаківська громада: був обстріл з артилерії (2 вибухи), мінонетів (8 вибухів) та обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Миколаївська громада: зафіксовано мінометний обстріл (13 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).

Есманська громада: завдано мінометний обстріл (29 вибухів).

Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів), завдано удар з використанням БпЛА (типу «Ланцет») (1 вибух).

Великописарівська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула унаслідок ворожої атаки на Харків, кількість постраждалих зростає.

Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині прозвучав 81 вибух.

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