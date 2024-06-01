В Сумской области раздался 131 взрыв

За прошедшие сутки захватчики произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего был зафиксирован 131 взрыв. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Николаевская, Середино-Будская, Эсманьская, Свеская, Великописаревская общины.

Краснопольское общество: зафиксированы артиллерийские обстрелы (19 взрывов).

Хотинская община: 11 мин сбросил враг на территорию общины, произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв).

Юношеское общество: был обстрел из артиллерии (2 взрыва), минонетов (8 взрывов) и обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).

Миропольская община: произведен артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Николаевская община: зафиксирован минометный обстрел (13 взрывов).

Середино-будская община: враг бил из артиллерии (12 взрывов).

Эсманское общество: нанесен минометный обстрел (29 взрывов).

Светское общество: россияне ударили из артиллерии (26 взрывов), нанесен удар с использованием БпЛА (типа «Ланцет») (1 взрыв).

Великописаревское общество: нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате вражеской атаки на Харьков, количество пострадавших растет.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумской области прозвучал 81 взрыв.

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