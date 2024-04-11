Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: день революционных перемен

День революционных перемен, которые – хотим мы того или нет – затрагивают все сферы нашей жизни.

День революционных перемен, которые – хотим мы того или нет – затрагивают все сферы нашей жизни.

Именно поэтому к ним нужно быть морально готовыми – они не должны застать человека врасплох. Приступая к решению важной – прежде всего, профессиональной – необходимо учесть все нюансы, которые могут затормозить или испортить всю работу. Также необходимо заранее спланировать свои действия и предусмотреть их последствия, которые могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Овен

День – или хотя бы вторую его половину - благо, на календаре пятница, стоит провести в компании друзей или родственником: это позволит вам как следует расслабиться и, как говориться, отдохнуть душой.

Телец

Осторожность по отношению к деньгам необходима и в любой день, но сегодня она особенно необходима, в противном случае вы и сами не заметите, на что умудрились их потратить.

Близнецы

Вселенная может посылать вам знаки, которые необходимо тщательно проанализировать: скорее всего, в них будет содержаться ответ на важный для вас вопро, который вы тщетно пытаетесь решить в последнее время.

Рак

Не стоит рассказывать посторонним людям о том, что они могли бы использовать против вас: особенно нежелательно распространяться о своих страхах, которые недоброжелатели могут сделать реальностью.

Лев

Попав в не самую приятную ситуацию, проанализируйте случившееся и сделаете важные выводы, которые позволят вам в будущем избежать подобных ошибок: самое главное – не сваливать свой просчет на других.

Дева

Сегодня для вас особенно важно следить за качеством и – особенно! – свежестью употребляемых в пищу продуктов: велика вероятность пищевого отравления, которое на некоторое время выведет вас из строя.

Весы

На работе, как ни банально это прозвучит, необходимо заниматься работой, а вот вмешиваться в интриги, которые затевают ваши коллеги не следует ни в коем случае, если, конечно, вы не хотите стать их жертвой.

Скорпион

Не стоит обижаться на критику, которую вы сегодня можете услышать от кого-то из близких людей: постарайтесь подойти к ней с конструктивной позиции: подумайте о том, как исправить ситуацию к лучшему.

Стрелец

Ни у кого не спрашивайте совета относительного того, как решить важный житейский вопрос: даже самые близкие люди вряд ли смогут учесть все существующие нюансы, а, значит, гарантированно ошибутся.

Козерог

Не спешите брать на себя чужие профессиональные обязанности: сначала справьтесь со своими задачами, и только после этого – если, конечно, у вас останется время и сохранятся силы – можете помочь кому-то из коллег.

Водолей

Категорическим табу являются не только злые слова, но и недобрые мысли в адрес кого бы то ни было: даже если человек поступил с вами не лучшим образом, не испытывайте на себе силу бумеранга.

Рыбы

День благоприятен для общения с друзьями, причем, вы в них будете нуждаться гораздо больше, чем они в вас: важный душевно-терапевтический эффект от таких разговоров еще никто не отменял.

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