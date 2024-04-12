Курс валют на 12 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ повышает официальный курс доллара
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 12 апреля. Стоимость доллара на 14 коп. больше курса предыдущего дня. Евро потерял в цене 34 коп., а польский злотый - 9 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,16 грн (+14 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,01 грн (-34 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,86 грн (-9 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,85 – 39,45 грн
- "ПУМБ" – 39,00 – 39,50 грн
- "УкрСиббанк" — 38,80 — 39,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,85 – 39,45 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн
- "УкрСиббанк" — 42,05 — 42,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,75 – 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,75 – 10,10 грн
Как сообщалось, в Украине тарифы на воду могут возрасти уже летом. Это повлечет за собой и удорожание услуг водоканалов.