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Курс валют на 12 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 12 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на 12 апреля / Фото: unsplash.com

НБУ повышает официальный курс доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 12 апреля. Стоимость доллара на 14 коп. больше курса предыдущего дня. Евро потерял в цене 34 коп., а польский злотый - 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,16 грн (+14 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,01 грн (-34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,86 грн (-9 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,85 – 39,45 грн
  • "ПУМБ" – 39,00 – 39,50 грн
  • "УкрСиббанк" — 38,80 — 39,35 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,85 – 39,45 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн
  • "ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн
  • "УкрСиббанк" — 42,05 — 42,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,75 – 9,95 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,75 – 10,10 грн

Как сообщалось, в Украине тарифы на воду могут возрасти уже летом. Это повлечет за собой и удорожание услуг водоканалов.

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