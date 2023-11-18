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Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда мысли материальны

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда мысли материальны

Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда наши мысли могут материализоваться практически мгновенно, поэтому важно держать их под контролем. 

Не менее важно, загадывая желания, которые тоже имеют все шансы на то, чтобы сбыться, максимально их детализировать, в противном случае можно получить совсем не то, о чем мечтаешь. В отношениях с окружающими людьми важно демонстрировать не только выдержку, но и благородство: возможно, кто-то из них поступит некрасиво, но это не повод, уподобляясь им и вести себя соответствующим образом. 

Овен 

Сегодня каждое слово может обернуться против человека, который его сказал, поэтому необходимо максимально осторожно выбирать выражения, тем более что их у вас в лексиконе предостаточно. 

Телец 

Отсутствие взаимопонимания с близким человеком может стать причиной серьезного конфликта, поэтому – разумеется, если существует такая возможность – необходимо сократить общение с ним до минимума. 

Близнецы 

Все, что вы сегодня скажете – даже если это будет сделало необдуманно и сгоряча, – может быть использовано против самого человека, поэтому важно помнить: иногда лучше жевать, чем говорить. 

Рак 

Часть дня, несмотря на его выходной статус, желательно посвятить подготовке к рабочей неделе – особенно презентации нового проекта, который привлечет к вам внимание начальства. 

Лев 

Тем, кто давно подумывает о смене места работы, стоит изучить и проанализировать существующие в интернете вакансии – завтра, находясь на рабочем месте, вы вряд ли сможете это сделать незаметно. 

Дева 

Красноречие и убедительность, которыми вас наградят сегодня звезды, хватит для того, чтобы убедить кого угодно в чем угодно, особенно – своих домашних, которые и так верят всему, что вы скажете. 

Весы 

Все запланированные на этот день – преимущественно, бытовые – дела следует назначить на первую половину дня, а вторую – посвятить отдыху, чтобы восстановить силы перед рабочей неделей. 

Скорпион 

День – или хотя бы его часть – нужно в обязательном порядке провести на свежем воздухе: ваш иммунитет не может похвастаться особой крепостью, поэтому необходимо использовать любую возможность его поддержать. 

Стрелец 

Если вы давно собирались откровенно поговорить с любимым человеком, лучшего времени вам не найти: сегодня вы оба будете склонны принять чужую точку зрения, а значит, спорных вопросов не останется. 

Козерог 

День благоприятен для любых начинаний, но особенно это коснется семейных дел: тем, кто недавно вступил в брак, пора заводить собственные традиции и ритуалы, которые они будут повторять ежегодно. 

Водолей 

Необходимо завершить все "зависшие" домашние дела, в противном случае в течение рабочей недели они будут отвлекать вас от важной работы, создавая тем самым нервозную обстановку. 

Рыбы

Сегодня, как ни в какой другой день, важно взять на вооружение позитивное мышление: думая о хорошем, вы будете привлекать соответствующие события и ситуации - и наоборот. 

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Дата публикации
Просмотры
2752
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