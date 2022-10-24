Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нежелательно никуда спешить

День, когда не нужно торопить жизнь – все должно идти своим чередом, без какого-либо вмешательства со стороны человека.

Не стоит форсировать события, да и вообще нежелательно никуда спешить – суета не даст желаемого результата, она только вымотает и отнимет силы, которых в это время и так немного. Время неблагоприятно для начинаний: любой проект, который стартует в это время, будет буксовать и наталкиваться на неожиданные препятствия. Так что лучше передохнуть и набраться сил для последующей работы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 октября для Овнов

Несмотря на то, что энергетика этого дня в общем и целом позитивная, расслабляться не стоит: велика вероятность попасть в лапы мошенников, которые используют в своих целях ваши слабые места.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 октября для Тельцов

Звезды не советуют вам сегодня раздавать окружающим людям указания относительно того, что и как им следует делать: вряд ли это благоприятным образом скажется на ваших отношениях с сними.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 октября для Близнецов

Нельзя верить на слово тому, кто захочет опорочить в ваших глазах близкого человека – требуйте убедительных доказательств, а если их не смогут предоставить, решительно отметайте все их обвинения.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 октября для Раков

В этот день – как, в принципе, и в любой другой – не стоит и пытаться сделать несколько дел сразу, все равно вам это не удастся, а вот настроение будет резко и серьезно испорчено.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 октября для Львов

Тем, кто в последнее время работал, не покладая рук, необходимо взять небольшой тайм-аут: не стоит воспринимать это время как потраченное даром – помните, что хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 октября для Дев

Постарайтесь отдохнуть от повседневности и, несмотря на будний день, устройте себе небольшой праздник: соберите друзей в кафе или, наоборот, проведите время в одиночестве, но – за любимым занятием.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 октября для Весов

Не делитесь секретами своей личной жизни с людьми, которых вы плохо знаете: неизвестно, как они поступят с информацией, которая станет им известной – как бы вам ни пожалеть о своей откровенности.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 октября для Скорпионов

Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня не проявлять упрямство: если вас попросят уступить в каком-то вопросе, сделайте это – так вам удастся закрепить за собой репутацию человека, с которым можно договориться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 октября для Стрельцов

Нынешний день может стать для вас судьбоносным, если вы перестанете растрачивать силы и энергию попусту и начнете жизнь с чистого листа – то есть, найдете для них подходящее приложение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 октября для Козерогов

Строя планы на будущее, постарайтесь не загонять в себя в строгие рамки и не ограничивать свою фантазию – именно она позволит вам наметить по-настоящему смелые пункты, которые вы легко сможете выполнить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 октября для Водолеев

Сосредоточиться сегодня нужно только на действительно важных делах, если таковых у вас сегодня не наблюдается, устройте себе выходной – не стоит переутомляться, занимаясь решением второстепенных вопросов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 октября для Рыб

Свободное от работы время звезды настоятельно рекомендуют вам провести в одиночестве: если при этом появится возможность выехать на природу, то день такого отдыха будет стоить десяти.

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