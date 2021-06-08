Гороскоп на 9 июня для всех знаков Зодиака: день разгула темных сил

Самый опасный день лунного календаря, он благоприятен для разгула темных сил и совершения злых дел.

Обычные люди, которые не имеют отношения к колдовству и черной магии, чувствуют себя настолько слабыми, что им – в буквальном смысле слова – трудно пошевелить пальцем. Работа в это время вряд ли будет ладиться, поэтому важные дела – особенно финансовые – необходимо перенести на другой день, а этот посвятить отдыху или решению малозначительных вопросов.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 9 июня для Овнов

В этот день желательно вообще не выходить из дома – если такой возможности нет, необходимо проделать путь от дома до работы и обратно, ни с кем не общаясь и ни на что не обращая внимания.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 9 июня для Тельцов

День неблагоприятен для проведения деловых переговоров, все равно общего языка найти не удастся, поэтому их желательно перенести на пару дней, а сегодня заняться рутинной и спокойной работой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 9 июня для Близнецов

День, когда не стоит отвечать на недружелюбные выпады кого-то из окружающих, даже если они всерьез вас заденут: ответив, вы все равно ничего им не докажете, а внутреннюю гармонию нарушите.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 9 июня для Раков

Необходимо отказаться от крупных покупок, даже если вы заранее планировали их на этот день: приобретенные сегодня вещи окажутся со скрытым браком и долго вам не прослужат.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 9 июня для Львов

Ни в коем случае нельзя встревать в чужие конфликты – так легко можно стать их третьей стороной: если почувствуете, что вас неудержимо тянет поскандалить, займите себя дополнительной работой.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 9 июня для Дев

Особенно осторожно нужно вести себя в людных местах – например, в супермаркете: велик риск стать свидетелем выходки неадекватного человека – настоятельно рекомендуется обойти его стороной.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 9 июня для Весов

Вам сегодня необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами: войдя в азарт, легко потратить гораздо больше, чем вы можете себе позволить, так что не стоит горячиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 9 июня для Скорпионов

Плохое настроение звезды рекомендуют сублимировать в полезные дела: можно, например, взять повышенные рабочие обязательства или провести генеральную уборку дома, даже если вы делали ее всего неделю назад.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 9 июня для Стрельцов

Велика вероятность обострения хронических заболеваний: важно сразу же, без промедления, принять меры, назначенные лечащим врачом – не стоит доводить ситуацию до серьезного кризиса.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 9 июня для Козерогов

Из-за большого риска конфликтов необходимо держать дистанцию не только с незнакомыми, но и с близкими людьми – родными и друзьями: поссориться в этот день легко, а примирение может занять много времени.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 9 июня для Водолеев

Не стоит переживать из-за сорванной сегодня серьезной сделки: довольно быстро появится возможность подписать новый, куда более выгодный, контракт, так что нужно направить усилия на его подготовку.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 9 июня для Рыб

Слабость, которую вы можете ощутить в этот день, связана не с недугами, а с элементарной усталостью, поэтому достаточно будет как следует отдохнуть – прежде всего выспаться, – и от неприятных симптомов не останется и следа.

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