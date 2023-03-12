Какому знаку Зодиака повезет 13 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 13 марта?

Продолжается 21 лунный день, который предполагает революционные перемены во всем – от профессиональной сферы до личной жизни. В энергии не будет недостатка даже у самых спокойных и медлительных людей, поэтому все будут действовать активно и с энтузиазмом. Негативной стороной избытка сил станет чересчур вольное – и резкое – поведение. Его следствием могут быть резкие поступки и неосторожные высказывания, о чем впоследствии придется пожалеть, так что осторожность не помешает. В работе удача будет сопутствовать тем, кто заручился поддержкой сотрудников или партнеров – в одиночку действовать не стоит, это окажется пустой тратой времени и сил.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – наконец-то – могут получить известие, которого ждали уже два-три месяца. От него будет зависеть как профессиональный успех, так и финансовое благополучие, поскольку предлагаемая работа предполагает более чем щедрую оплату. Потенциальные работодатели долго тянули с предложением по одним только им известным причинам, из-за чего представители знака потеряли на него всякую надежду, но, как известно, лучше позже, чем никогда. Велика вероятность того, что – в связи с новой работой – им придется за границу, но Стрельцы – прирожденные путешественники, поэтому это условие их не испугает – скорее, наоборот, порадует.

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