Якому знаку зодіаку пощастить 13 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 13 березня?

Триває 21-й місячний день, який передбачає революційні зміни у всьому – від професійної сфери до особистого життя. Енергії не бракуватиме навіть у спокійних і повільних людей, тому всі діятимуть активно і з ентузіазмом. Негативним боком надлишку сил стане надто вільна – і різка – поведінка. Її наслідком можуть бути різкі вчинки й необережні висловлювання, про що згодом доведеться пошкодувати, тож обережність не завадить. У роботі удача супроводжуватиме тих, хто заручився підтримкою співробітників чи партнерів – поодинці діяти не варто, це виявиться марною тратою часу й сил.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – нарешті – можуть отримати звістку, на яку чекали вже два-три місяці. Від неї залежатиме як професійний успіх, так і фінансове благополуччя, оскільки запропонована робота передбачає щедру оплату. Потенційні роботодавці довго тягли з пропозицією з лише їм відомих причин, через що представники знака втратили на неї будь-яку надію, але, як відомо, краще пізно, ніж ніколи. Велика ймовірність того, що – у зв'язку з новою роботою – їм доведеться поїхати за кордон, але Стрільці – природжені мандрівники, тому ця умова їх не налякає, радше навпаки – порадує.

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