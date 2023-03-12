Жданов розповів, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ на Донбасі

Жданов вважає, що росіяни не звели потужних оборонних споруд, оскільки готувались не до оборони, а до наступу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ЗСУ на Донбасі не проводитимуть штурмів лоб у лоб. Українські захисники ймовірно намагатимуться обійти російські лінії оборони.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

Жданов заявив, що російські окупанти не готувались до наступу ЗСУ на Донбасі, а тому ймовірно не звели потужних ліній оборони.

"Російські окупаційні війська всі вісім років готувалися до наступу. Там оборонні споруди не такі потужні, як у нас. Це ми три лінії оборони будували вісім років. І, так, є ділянки, на яких вона тримається досі. З іншого боку, є ділянки, з яких вони вже давно пішли з цієї лінії. В ході бойових дій ці лінії отримали значні руйнування. Ми не будемо штурмувати в лоб, ми знайдемо слабке місце і обійдемо цю лінію. Або у слабкому місці за рахунок вогневих засобів забезпечимо прорив цієї лінії. Далі введуть угрупування військ "Прорив" із розсуванням флангів противника", - сказав Жданов.

Військовий експерт додав, що контрнаступ може проходити вздовж лінії оборони.

"Існує способів мільйон. Найголовніше те, що російські окупаційні війська вісім років не готувалися до тотальної оборони. Ця лінія була для них тимчасовою. Так, вони обладнали там позиції, але не настільки потужно і щільно, як це зробили ми за вісім років", - вважає експерт.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може розпочати контрнаступ упродовж наступних двох місяців. Утім, ЗСУ для цього необхідні ракети більшої дальності.

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