Жданов рассказал, как будет происходить контрнаступление ВСУ на Донбассе

Жданов считает, что россияне не построили мощных оборонительных сооружений, поскольку готовились не к обороне, а к наступлению.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ на Донбассе не будут проводить штурмов лоб в лоб. Украинские защитники, вероятно, будут пытаться обойти российские линии обороны.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

Жданов заявил, что российские оккупанты не готовились к наступлению ВСУ на Донбассе, а потому вероятно не построили мощных линий обороны.

"Оккупационные войска все восемь лет готовились к наступлению. Там оборонные сооружения не так мощны, как у нас. Это мы три линии обороны строили восемь лет. И, да, есть участки, на которых она держится до сих пор. С другой стороны, есть участки, которые в ходе боевых действий эти линии получили значительные разрушения. Мы не будем штурмовать в лоб, мы найдем слабое место и обойдем эту линию или в слабом месте за счет огневых средств обеспечим прорыв этой линии. Далее введут группировку войск "Прорыв" с раздвижением флангов противника", — сказал Жданов.

Военный эксперт добавил, что контрнаступление может проходить вдоль линии обороны.

"Существует способов миллион. Самое главное, что российские оккупационные войска восемь лет не готовились к тотальной обороне. Эта линия была для них временной. Да, они оборудовали там позиции, но не столь мощно и плотно, как это сделали мы за восемь лет", – считает эксперт.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать контрнаступление в течение следующих двух месяцев. Впрочем, ВСУ для этого необходимы ракеты большей дальности.

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