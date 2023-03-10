У Зеленского рассказали, когда ВСУ начнут контрнаступление

Украина может начать контрнаступление в течение следующих двух месяцев. Впрочем, ВСУ для этого необходимы ракеты большей дальности.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев. Мы истощаем россиян в Бахмут", — сказал он.

Ситуация на поле боя

Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут . Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

В то же время российские войска готовятся к новой атаке на Угледар. Однако у них сохраняются проблемы с персоналом и боеприпасами.

Российские войска и ждали заморозки, чтобы совершить какой-то маневр, однако их планы провалились. Несмотря на различные технологии, местность и погода по-прежнему имеют решающее значение на войне.

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