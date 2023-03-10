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У Зеленського розповіли, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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3016
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У Зеленського розповіли, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Фото: Getty Images

ЗСУ продовжують підготовку до контрнаступу.

Україна може розпочати контрнаступ упродовж наступних двох місяців. Утім, ЗСУ для цього необхідні ракети більшої дальності.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми потребуємо збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців. Ми виснажаємо росіян у Бахмут", - сказав він.

Ситуація на полі бою

Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

Водночас російські війська готуються до нової атаки на Вугледар. Однак у них зберігаються проблеми з персоналом та боєприпасами. 

Російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр, проте їхні плани провалилися. Попри різноманітні технології, місцевість та погода, як і раніше, мають вирішальне значення на війні.

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Дата публікації
Перегляди
3016
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