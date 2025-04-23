Какому знаку Зодиака повезет 24 апреля

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 апреля?

Нынешний день часто делает возможными даже самые невероятные вещи, благодаря чему у астрологов он пользуется репутацией волшебного. Но произойдут такого рода события только в том случае, если мы покоримся судьбе – о том, что и как должно в результате сложиться, она знает лучше нас. Еще одно условие исполнения любого желания – хотя бы на время отодвинуть в сторону материальные интересы и сосредоточиться на духовных запросах, для которых в жизни многих из нас буквально не осталось места. Важно помнить, что любое так называемое «приземление» уменьшает наши шансы на связь с космическими энергиями.

Телец

Тельцы могут ставить перед собой любые – даже самые грандиознее – задачи, какой бы сфере их жизни и деятельности они ни касались. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, это – хотя бы минимальное – планирование. Если пустить дела на самотек, они могут завести не в ту сторону и, как следствие, потерпеть неудачу в тех направлениях, в которых рассчитывали достичь небывалого успеха, так что лучше хотя бы схематично наметить направление своих действий.

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