"Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии (видео)

"Милан" / © Associated Press

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"Милан" разбил "Интер" в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 0:3 .

"Россонери" открыли счет на 36-й минуте встречи – Лука Йович замкнул подачу Алехандро Хименеса.

На старте второго тайма Йович оформил дубль, забив на 49-й минуте. На 85-й минуте Тиджани Рейндерс сделал счет разгромным.

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Обзор матча "Интер" – "Милан"

Поскольку в первом матче "Милан" и "Интер" не определили сильнейшего (1:1), то по сумме двух поединков (4:1) в финал турнира прошли подопечные Сержиу Консейсау.

Второй финалист Кубка Италии определится 24 апреля в поединке "Болонья" – "Эмполи". В первом матче "красно-синие" разбили команду украинского полузащитника Виктора Коваленко со счетом 3:0.

В следующем матче "Интер" будет принимать "Рому" украинского форварда Артема Довбика, а "Милан" на выезде встретится с "Венецией". Оба поединка 34-го тура Серии А состоятся 27 апреля.