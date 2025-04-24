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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Мілан" розгромив "Інтер" та вийшов до фіналу Кубка Італії (відео)

За трофей "россонері" позмагаються з "Болоньєю" або "Емполі".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Мілан"

"Мілан" / © Associated Press

"Мілан" розбив "Інтер" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 0:3.

"Россонері" відкрили рахунок на 36-й хвилині зустрічі – Лука Йович замкнув подачу Алехандро Хіменеса.

На старті другого тайму Йович оформив дубль, забивши на 49-й хвилині. На 85-й хвилині Тіджані Рейндерс зробив рахунок розгромним.

Огляд матчу "Інтер" – "Мілан"

Оскільки в першому матчі "Мілан" та "Інтер" не визначили сильнішого (1:1), то за сумою двох поєдинків (4:1) до фіналу турніру пройшли підопічні Сержіу Консейсау.

Другий фіналіст Кубка Італії визначиться 24 квітня у поєдинку "Болонья" – "Емполі". У першому матчі "червоно-сині" розбили команду українського півзахисника Віктора Коваленка з рахунком 3:0.

У наступному матчі "Інтер" прийматиме "Рому" українського форварда Артема Довбика, а "Мілан" на виїзді зустрінеться з "Венецією". Обидва поєдинки 34-го туру Серії А відбудуться 27 квітня.

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