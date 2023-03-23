Какому знаку Зодиака повезет 24 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 марта?

В этот день каждому человеку может открыться какая-то тайна – как о нем в частности, так и об окружающем его мире вообще. Мудрость, которую мы в состоянии постичь, поможет сделать важные открытия – как в профессиональном, так и в личном и житейском плане. Велика вероятность недовольства, которое будут вызывать собственные достижения во всех отраслях жизни – они покажутся, мягко говоря, недостаточными, хотя на самом деле в большинстве случаев это совсем не так. Отвлечься от печальных мыслей поможет работа – причем не решительные шаги, а неторопливые – монотонные – действия, которые произведут эффект медитации. Если понадобиться совет, желательно обратиться за ним к родным людям или друзьям – они найдут правильные слова и подскажут верное направление действий.

Дева (22.08 – 23.09)

Велика вероятность серьезного профессионального прорыва, к которому представители знака стремились очень давно, и много сделали для того, чтобы его достичь. Поэтому события сегодняшнего дня можно назвать везением лишь отчасти – представители знака много сделали для того, чтобы получить такой потрясающий результат. Но, поскольку сегодня им предстоит завершить дело нескольких месяцев, им необходимо собраться и сделать достойный последний шаг – от него зависит не меньше, а возможно, и больше, чем от первого.

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