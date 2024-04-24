Какому знаку Зодиака повезет 25 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 апреля?

День, когда мы – часто по совершенно нам самим непонятной причине – можем почувствовать себя неуверенно, с заниженной самооценкой. Если не будет возможности противиться такому настроению, нужно максимально сократить общение с окружающими, особенно незнакомыми. Нельзя также менять свои убеждения, брать на веру чужую точку зрения, идти на поводу у тех, кто, возможно, захочет обмануть или ввести в мошенническую схему. Не рекомендуется также официально оформлять отношения – их трудно будет назвать счастливыми.

Телец

Тельцам звезды гарантируют удачный старт нового профессионального проекта, который принесет им не только приятное финансовое вознаграждение, но и уважение в глазах коллег и начальства, что со временем приведет и к получению новой должности. Главное, не медлить и начать действовать именно в этот день, поскольку уже завтра шанс можно будет считать потерянным.

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