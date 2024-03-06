Какому знаку Зодиака повезет 7 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 марта?

Один из самых конфликтных дней лунного календаря, когда к ссорам будут расположены даже самые спокойные и миролюбивые люди. Даром такое выяснение отношений не пройдет – оно может серьезно осложнить отношения. Избежать такого развития событий можно одним-единственным способом: отказаться от общения с окружающими людьми, если же же такое будет невозможным, то хотя бы значительно сократить его. Любая проблема, возникшая в этот день, будет нарастать как снежный ком, поэтому желательно решить ее сразу же, без промедления.

Водолей

Водолеи окажутся, пожалуй, единственным знаком, которым не только можно, но и нужно общаться на всех уровнях – от профессионального до личного. Любой вопрос, который может возникнуть в это время, необходимо решать, обращаясь к тем, кто находится рядом – они обязательно подскажут, как нужно действовать, а, возможно, и помогут действием.

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