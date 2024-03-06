Якому знаку зодіаку пощастить 7 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 березня?

Один із найконфліктніших днів місячного календаря, коли на сварки будуть налаштовані навіть найспокійніші та наймиролюбніші люди. Даремно таке з'ясування стосунків не минеться – воно може серйозно їх ускладнити. Уникнути такого розвитку подій можна одним-єдиним способом: відмовитися від спілкування зі своїм оточенням, якщо ж це буде неможливо, то хоча б значно скоротити його. Будь-яка проблема, яка виникла цього дня, наростатиме, наче снігова куля, тому бажано вирішити її одразу ж, без зволікання.

Водолій

Водолії виявляться, мабуть, єдиним знаком, якому не лише можна, а й потрібно спілкуватися на всіх рівнях – від професійного до особистого. Будь-яке питання, яке може виникнути в цей час, необхідно вирішувати, звертаючись до тих, хто перебуває поруч – вони обов'язково підкажуть, як треба вчинити, а можливо, й допоможуть дією.

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