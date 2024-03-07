КАБы, "Шахеды" и "Искандер": враг атаковал Харьковщину и ранил 5 детей

В частности, в результате ракетного удара по Боровой погиб пожилой мужчина. Из-под завалов удалось спасти женщину, пострадали пятеро ее детей.

Российские войска обстреляли около 22 населенных пунктов Харьковщины из артиллерии и минометов, а также наносили удары КАБ, дронами "Шахед" и ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты в течение суток устроили артиллерийские и минометные удары по около 22 населенным пунктам Харьковщины. Под вражеским огнем находились Уды, Казачья Лопань, Амбарное, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка.

Также читайте Россияне ударили на Херсонщине по жилым кварталам: есть повреждения и раненые

Захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка.

В ночь на 7 марта россияне нанесли удар КАБом по селу Боровая Изюмского района. Там был поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома возникла острая реакция на стресс. Пожара не было.

Также ночью в Чугуевском районе оккупанты ударили по меньшей мере двумя "Шахедами". Обошлось без пострадавших.

Читайте главные новости дня:

Накануне днем в Боровой в результате вражеского удара горел гараж, хозяйственная постройка и два авто. По предварительным данным, оккупанты применили ракету "Искандер-М". Возле авто погиб 70-летний мужчина. Из-под завалов удалось спасти женщину, пострадали пятеро ее детей, а также мужчина из соседнего дома. В общей сложности было повреждено 12 домов.

Днем российские войска вели обстрел по селу Казачья Лопань. Было слышно не менее четырех взрывов. Пострадавших нет.

Также за минувшие сутки ВСУ отразили четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главное на утро 7 марта. Удар по Харьковщине и покушение на Зеленского

К слову, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне изменили тактику ударов по городу, однако он в дальнейшем является целью как российских ракет, так и дронов.

Читайте также: