Какому знаку Зодиака повезет 9 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 сентября?

День, когда каждый из нас получит приятный подарок от звезд – мощный поток энергии, которая снизойдёт на нас сверху, сделает возможными любые – даже самые мощные и результативные – действия. Главное – делать добро, поскольку оно – как и зло – тут же вернется к своему «автору», чему в первом случае можно будет порадоваться, а во втором придется пожалеть. Загаданные сегодня желания довольно быстро сбудутся, но, поскольку это произойдет буквально, стоит несколько раз подумать, прежде чем сформулировать свою мечту – в противном случае можно будет получить совсем не то, что хочется и нужно.

Овен

Овнам звезды советуют проявлять инициативу во всех сферах жизни, но особенно важно проявить активность в профессиональном отношении, предложив креативный подход к решению важной проблемы или новый рабочий проект, который позволит фирме выйти на новый уровень. Такой поступок привлечет к представителям знака внимание начальства, которое достоинству оценит их потенциал, и не только похвалит/, что тоже немаловажно, но и подкрепит свои слова материально.

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