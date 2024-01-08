Какому знаку Зодиака повезет 9 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 января?

День, когда, колеблясь между материальным и духовным, нужно делать выбор в пользу второго. Вместо планов относительно того, как что-то выгадать, заработать, выиграть или получить в подарок, необходимо подумать о душе – точнее, о том, что помогает обеспечивать ей состояние покоя: музыке, литературе, живописи и религии, что очень важно для тех, кто не является атеистом. Интересно, что, избавившись таким образом от негатива и настроившись на позитив, можно будет преуспеть и в материальном плане, правда, только завтра.

Весы

Весы сегодня смогут читать души близких им людей – как открытые книги, что даст им обильную пищу для размышлений. Открытие, которое они сделают, поможет им укрепить отношения, которые в последнее время начали давать трещину. Главное, не начинать снова копаться в былых обидах: ни к чему хорошему это не приведет, напротив, отбросит представителей знака на прежние "рубежи", которые им посчастливилось оставить позади.

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