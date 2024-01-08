Якому знаку зодіаку пощастить 9 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 9 січня?

День, коли вагаючись між матеріальним і духовним, потрібно робити вибір на користь другого. Замість планів щодо того, як щось вигадати, заробити, виграти чи отримати в подарунок, необхідно подумати про душу – точніше, про те, що допомагає забезпечувати їй стан спокою: музику, літературу, живопис і релігію, що дуже важливо для тих, хто не є атеїстом. Цікаво, що позбувшись таким чином негативу і налаштувавшись на позитив, можна буде досягти успіху і в матеріальному, щоправда – лише завтра.

Терези

Терези сьогодні зможуть читати в душах близьких їм людей, наче у відкритій книжці, що дасть їм багато поживи для роздумів. Відкриття, яке вони зроблять, допоможе їм зміцнити стосунки, які останнім часом почали давати тріщину. Головне – не починати знову порпатися в колишніх образах: ні до чого хорошого це не призведе, навпаки, відкине представників знака на колишні "рубежі", які їм пощастило залишити позаду.

Читайте також: