Законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски – нардеп

По словам нардепа, антикоррупционный комитет признал коррупционные риски в проекте закона о мобилизации.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации под номером 10378 таким, который содержит коррупционные риски.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Это значит, что народные депутаты не будут рассматривать законопроект в его нынешнем виде.

Без рекомендаций профильных комитетов законопроект не будет вынесен на рассмотрение сессионного зала парламента.

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