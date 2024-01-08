Законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски – нардеп

По словам нардепа, антикоррупционный комитет признал коррупционные риски в проекте закона о мобилизации.
Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации под номером 10378 таким, который содержит коррупционные риски.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Это значит, что народные депутаты не будут рассматривать законопроект в его нынешнем виде.
Без рекомендаций профильных комитетов законопроект не будет вынесен на рассмотрение сессионного зала парламента.
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