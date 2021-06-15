Лунная диета на 16 июня: день, когда не стоит есть курицу и яйца

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

16 июня - 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Девы

День благоприятен для похудения – любые направленные на это меры организм воспримет с благодарностью.

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Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое, впрочем, можно проводить только после консультации с врачом. Под запретом находится куриное мясо и яйца. Рекомендуется включить в рацион сезонные фрукты и ягоды – клубнику, черешню, вишню и смородину. Блюда сегодняшнего дня должны быть одновременно вкусными и сытными – такими, например, как фруктовый плов, мидии с овощами и шарлотка с ранними яблоками.

Употребление фиточаев будет способствовать очищению организма и выведению из него шлаков и токсинов.

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