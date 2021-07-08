Лунная диета на 9 июля: день, когда лучше не есть суп

Лунная диета на 9 июля: день, когда лучше не есть суп

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

9 июля - 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака.

День благоприятен для похудения.

Впрочем, даже если вы не собираетесь садиться на диету, поститься или голодать, питание должно быть умеренным – переедание может негативно отразиться не только на здоровье, но и на внешности – серая кожа и тусклые волосы еще никого не украшали. Необходимо отказаться от мяса, заменив его кашами и блюдами – например, фаршированным овощами болгарским перцем или тушеной капустой.

В первой половине дня также необходимо уменьшить количество употребляемой жидкости, включая супы и в другие дни полезные для здоровья травяные чаи – прежде всего лавандовый. После обеда возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, в связи с чем необходимо отказаться от острой, горячей, жирной и жареной пищи, а также алкоголя.

Читайте также: Диета на гречке: эффективность, особенности, плюсы и минусы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку