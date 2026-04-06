Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в этот день — 7 апреля?
Луна рассказывает
Один из самых сложных — «сатанинских» — дней лунного календаря, характеризующийся негативным влиянием на нашу психику. Главная опасность суток — вероятность конфликтов, которые могут возникать по любому поводу, а иногда и без них — как будто бы из воздуха. Чтобы избежать такого варианта развития событий, достаточно прислушаться к рекомендациям звезд.
Луна рекомендует
День благоприятен для того, чтобы подтянуть оставшиеся от прежнего рабочего периода «хвосты», такая деятельность окажется особенно успешной.
Луна предостерегает
Нужно отказаться от работы над важными — особенно новыми — проектами и общения с людьми, которые нам неприятны или относятся к нам недоброжелательно, да и остальных — включая родных и близких — лучше держать на расстоянии. Также ни в коем случае нельзя никого обманывать — впрочем, это нежелательно делать всегда. Под запретом находятся и финансовые операции — вместо прибыли они принесут убыток.
