Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит терять голову

День, который предназначен для праздного времяпрепровождения и веселья – это не значит, что вовсе не стоит браться за работу, но и особых надежд на профессиональную деятельность возлагать не стоит. Лучше посвятить день праздникам и вечеринкам, хотя звезды предупреждают: погружаясь в вихрь развлечений, не стоит терять голову, последствия опрометчивости могут оказаться непредсказуемыми.

Сегодня, 16 февраля, терять контроль над своим поведением нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно следить за своими словами и особенно поступками.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны известны своей непредсказуемостью и вспыльчивостью, и им далеко не всегда удается держать себя в руках, особенно если кажется, что кто-то задел их за живое. Сегодня такая вероятность особенно велика: разыгравшись и, как говорится, расшалившись, они, поймав чей-то взгляд, который покажется им косым, вполне могут подумать, что их хотят оскорбить. Как они поведут себя в такой ситуации, предсказать невозможно, поэтому звезды заранее просят их сдерживаться – разумеется, по возможности.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы в этот день вполне могут встретить любовь всей своей жизни – во всяком случае, им так покажется. Что представители знака могут предпринять, чтобы очаровать своего избранника или избранницу, не знают даже они сами, поэтому и предусмотреть то, как они себя поведут, не представляется возможным. Известно только, что они способны на самые широкие жесты, что может сослужить им недобрую службу: так недолго напугать понравившегося человека – вместо того чтобы пойти навстречу, он просто убежит в неизвестном направлении.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которых – с большой долей вероятности – пригласят на торжество, где шампанское будет литься рекой, желательно отказаться от этого напитка. Он может сыграть с ними злую шутку: под влиянием шипучки представители самого уравновешенного знака могут ослабить все механизмы торможения и пойти вразнос. Конечно, танцевать на столе они, скорее всего, не станут, но будут весьма к этому близки. Поэтому звезды настоятельно советуют им провести день в соответствии с принципом: трезвость – норма жизни.

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