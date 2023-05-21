Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лениться

Энергия нынешних лунных суток – несмотря на то, что они выпадают на выходной день – благоприятна для работы во всех жизненных сферах – от профессиональной до бытовой. Главное в этой ситуации – не лениться, потому что только те, кто приложит максимум усилий к делу, которым занимается, можно будет достичь действительно стоящего результата.

Сегодня, 21 мая, бездействие нежелательно для всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нельзя лениться.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, решив по случаю выходного ничего сегодня не делать, вполне могут упустить важный заказ, который мог бы принести им хороший заработок, что особенно обидно, если вспомнить насколько сильно представители знака любят деньги. Поэтому звезды рекомендуют им не лениться и приняться за работу над задачей, которую поставит перед ними начальство или другие потенциальные работодатели.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, чего уж тут греха таить, не самые трудолюбивые представители зодиакального круга, а уж о том, чтобы работать в выходные, у них, как правило, и речи не идет. Но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им изменить своим принципам и откликнуться на призыв начальства, которое попросит выполнить срочную работу. Если лень возьмет верх и представители знака откажутся, они потеряют возможность карьерного роста.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам – особенно тем из них, кто пока еще не устроил свою личную жизнь – сегодня важно не потерять судьбоносный шанс. Соблазн отказаться от приглашения пойти в гости или на другое массовое мероприятие и провести время дома, ничего при этом не делая, будет велик, но если они это сделают, то не познакомятся с человеком, который произведет на них неизгладимое впечатление с многообещающими – и приятными – последствиями.

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