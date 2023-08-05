Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо преодолеть свои сомнения

День, когда в жизни может произойти квантовый скачок, после чего она изменится кардинальным образом. Главное, перестать метаться из стороны в сторону, избавиться от сомнений и, приняв единственно верное решение, сделать решительный шаг. Конечно, энергии дня больше подошли бы для буднего дня, но жизненные перемены необязательно связаны с профессиональной деятельностью – возможны и другие варианты.
Сегодня, 5 августа, повышенная самооценка поможет представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избавиться от любых сомнений.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Вообще-то Близнецы от неуверенности в себе не страдают, но сегодня они могут почувствовать неуверенность в самой важной для них сфере – отношениях с близким человеком. И совершенно напрасно это сделают, поскольку судьба приготовила им приятный сюрприз – долгожданное признание в любви или предложение руки и сердца, не стоит портить такой важный жизненный момент закомплексованностью.
Лев (23.07 – 21.08)
Львам сомнения несвойственны – как правило, представители этого знака точно знают, как нужно поступить в той или иной ситуации, и смело делают решительный шаг. Сегодня же, как назло, они могут почувствовать робость в отношении важного бытового вопроса: им может показаться, что они делают что-то не то. Звезды советуют представителям знака побороть сомнения и приступить к работе – впоследствии они похвалят себя за смелость.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам, известным своим трудоголизмом, несмотря на выходной, необходимо обратить внимание на обстоятельства, связанные с их профессиональной деятельностью. Возможно, именно сегодня им необходимо сделать последний рывок в деле, которым они занимаются, – это даст им возможность завершить начатое некоторое время назад дело и получить результат, превосходящий все ожидания.
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