Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить щедрость

День многократного усиления умственных и интеллектуальных способностей, когда можно – и нужно – делиться накопленным опытом с теми, кто в этом нуждается. Необходимо также проявлять милосердие или щедрость по отношению к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – все добрые дела обязательно вернутся сторицей.

Сегодня, 25 ноября, проявлять щедрость по отношению к окружающим людям желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение будет необходимым.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, несмотря на кажущуюся открытость и отсутствие жадности, на самом деле люди прижимистые: поделиться тем, что они по праву считают своим, их могут заставить только крайние обстоятельства – тогда, когда просто невозможно поступить иначе. Сегодня им стоит умерить страсть к накопительству и поделиться с другими тем, чего у них самих в избытке. Что это должно быть, решать только им самим – главное, не жадничать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, несмотря на свою, мягко говоря, не самую лестную репутацию, на самом деле люди щедрые и отзывчивые. Правда, они – исключительно по причине внутренних противоречий – маскируют свои положительные качества отрицательными: образно говоря, они не очень комфортно чувствуют себя в овечьей шкуре, поэтому время от времени надевают поверх нее волчью. Сегодня звезды рекомендуют им не скрывать свою внутреннюю сущность и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы добры по натуре, но соответствующие своей натуре решения принимают с трудом: весы, которые постоянно работают у них внутри, "взвешивают" необходимость таких действий. С утра им кажется, что они просто обязаны совершить добрый поступок, а уже к обеду они начинают сомневаться в его необходимости: а вдруг человек совсем не нуждается в их благотворительности? Сегодня звезды рекомендуют представителям знака не сомневаться и проявлять щедрость по отношению к окружающим.

Читайте также: