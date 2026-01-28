Три знака Зодиака, которым сегодня нужно проявлять упорство и настойчивость

Гороскоп / © Credits

Реклама

Правда, для того, чтобы добиться выдающихся результатов, необходимо проявить целый ряд способствующих этому качеств — трудолюбие, упорство и настойчивость.

Сегодня, 28 января, проявлять упорство и настойчивость необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них без этих качеств успеха добиться не удастся.

Телец

Тельцам, как самому упорному — если не сказать, упертому — знаку Зодиака, ничего особенного делать не придется — просто быть самими собой. Во время решения важного профессионального вопроса им необходимо настаивать на своем, защищая свою творческую идею перед начальством и коллегами,

Реклама

Рак

Ракам необходимо будет проявить упорство не в рабочих, а в личных вопросах. Выясняя отношения с близким или любимым человеком, не стоит соглашаться на предложение, которое категорически н нравится самим представителям знака, чего бы оно ни касалось — важно гнуть свою линию.

Стрелец

Стрельцы, девиз которых «стремительность и натиск», привыкли получать то, что хотят, и сегодня им не стоит отступать от своих принципов, даже если окружающие — например, непосредственное руководство — станут на них давить. Время покажет, что они были правы на все сто процентов.

Читайте также: