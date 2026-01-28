ТСН в социальных сетях

Рецепты
28
1 мин

Закуска из вафельных коржей с картофельным пюре: необычный рецепт

Простая, бюджетная закуска без мяса — рулетики из вафельных коржей с картофельным пюре.

Екатерина Труш
50 минут
251 ккал
Закуска из вафельных коржей с картофельным пюре

Закуска из вафельных коржей с картофельным пюре / © Credits

Вкусное, сытное блюдо для завтрака или перекуса.

Ингредиенты

вафельные коржи
5 шт.
картофель
5 шт.
яйца куриные
2 шт.
лук репчатый
2 шт.
соль
растительное масло

  1. Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

  2. Картофель очистите, помойте, разрежьте на крупные кусочки, отправьте в кастрюлю.

  3. Залейте водой так, чтобы она покрыла картофель, добавьте соль, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15-20 минут, затем воду слейте и разомните в пюре.

  4. Добавьте обжаренный лук и перемешайте.

  5. Для кляра: яйца с солью взбейте вилкой до однородной массы.

  6. Выложите горячее картофельное пюре на вафельный корж и равномерно распределите его с помощью лопатки, оставьте на две минуты, так проделайте со всеми коржами. Сверните в рулет и разрежьте на 2-3 части.

  7. Каждый рулетик окуните в кляр, выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Вафельные коржи можно купить в любом супермаркете.

28
