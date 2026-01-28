- Дата публикации
Закуска из вафельных коржей с картофельным пюре: необычный рецепт
Простая, бюджетная закуска без мяса — рулетики из вафельных коржей с картофельным пюре.
Вкусное, сытное блюдо для завтрака или перекуса.
Ингредиенты
- вафельные коржи
- 5 шт.
- картофель
- 5 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- соль
-
- растительное масло
-
Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
Картофель очистите, помойте, разрежьте на крупные кусочки, отправьте в кастрюлю.
Залейте водой так, чтобы она покрыла картофель, добавьте соль, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15-20 минут, затем воду слейте и разомните в пюре.
Добавьте обжаренный лук и перемешайте.
Для кляра: яйца с солью взбейте вилкой до однородной массы.
Выложите горячее картофельное пюре на вафельный корж и равномерно распределите его с помощью лопатки, оставьте на две минуты, так проделайте со всеми коржами. Сверните в рулет и разрежьте на 2-3 части.
Каждый рулетик окуните в кляр, выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Вафельные коржи можно купить в любом супермаркете.