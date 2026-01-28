Закуска из вафельных коржей с картофельным пюре: необычный рецепт

Вкусное, сытное блюдо для завтрака или перекуса.

Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Картофель очистите, помойте, разрежьте на крупные кусочки, отправьте в кастрюлю.

Залейте водой так, чтобы она покрыла картофель, добавьте соль, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15-20 минут, затем воду слейте и разомните в пюре.

Добавьте обжаренный лук и перемешайте.

Для кляра: яйца с солью взбейте вилкой до однородной массы.

Выложите горячее картофельное пюре на вафельный корж и равномерно распределите его с помощью лопатки, оставьте на две минуты, так проделайте со всеми коржами. Сверните в рулет и разрежьте на 2-3 части.