Зима 2021: рекомендации астролога на 29-30 декабря

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в среду и четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Скорпиона. Нежелательны покупки – скорее всего, они принесут не радость, а чувство сожаления, поскольку окажутся бракованными или просто ненужными – купленными под влиянием минуты, которая быстро пройдет и оставит по себе только разочарование. Неудачной окажется назначенная на этот день свадьба, как, впрочем, и сам брак: будучи заключенным в это время, он вряд ли будет счастливым, да и продлится недолго. Луна в Скорпионе часто искушает попробовать что-то неизведанное до сих пор: нашептывая нехитрую мысль о том, что "один раз живем", он подталкивает, например, к дегустации экзотической еды, после которой может стать плохо физически, или рискованному поступку, который, с большой долей вероятности, принесет моральный дискомфорт.

30 декабря, в канун Нового года, Юпитер переходит в знак Рыб, где пробудет до 11 мая 2022 года, призывая мир к милосердию и вселенской любви. Люди перестанут думать только о себе – в их сердце постучится сочувствие к другим, нуждающимся к состраданию, людям. Профессиональный успех будет сопутствовать тем, кто умеет работать в команде – в одиночку в это время трудно добиться хороших результатов.

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