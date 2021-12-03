Зима 2021: рекомендации астролога на 4 декабря

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

4 декабря по Гринвичу в 7.44 по Гринвичу (9.44 по киевскому времени) произойдет последнее в нынешнем году полное солнечное затмение. Несмотря на то, что продлится оно чуть меньше двух минут, его влияние на жизнь на Земле окажется серьезным.

Нынешнее затмение – точная копия того, что произошло 23 ноября 2003 года, главными связанными с ним событиями стала смена власти в Грузию (уход в отставку Эдуарда Шеварднадзе), и президентский скандал в Литве.

Знак Стрельца, в котором произойдет затмение, призывает к открытости и восстановлению справедливости, а само оно коснется власть предержащих: вполне возможно, что в начале декабря появятся очередные доказательства манипуляций, которые сильные мира сего используют для достижения важных целей.

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