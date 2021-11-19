Куриные крылышки в медово-горчичном соусе

Мясоедам посвящается: непревзойденно нежные и пикантные крылышки, которые бесспорно порадуют ваших гостей.

Эти крылышки легко готовить, но невозможно оторваться, пока в тарелке остается хоть один кусочек. Итак, давайте приготовим вместе.

Время приготовления: 60 мин.

Ингредиенты:

0,5 кг куриных крылышек;

200 г кетчупа;

130 г дижонской горчицы;

30 г свежего корня имбиря;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. меда;

2 ст. л. кунжута.

Приготовление пошагово:

1. Крылья промойте, просушите и разрежьте на три части по линии суставов. Малейшую фалангу отложите, в этом блюде она нам не понадобится.

фото: Bene Gusto

2. Обжарьте курицу на растительном масле до золотистой корочки и уберите из сковороды.

фото: Bene Gusto

3. В масло, на котором жарилась курица, добавляем измельченный чеснок и имбирь. Затем добавляем мед, кетчуп, соевый соус и горчицу. Смешиваем все ингредиенты.

фото: Bene Gusto

4. В готовый соус выкладываем обжаренную курицу и тушим на небольшом огне до готовности (примерно 30 минут).

5. Кунжут подсушить до золотистого цвета на сухой сковороде. Перед тем, как подать блюдо на стол, посыпать крылышки кунжутом.

фото: Bene Gusto

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

Больше рецептов ищите на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com

Читайте также:

Больше рецептов читайте в разделе "Кухня".