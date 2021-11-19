Куриные крылышки в медово-горчичном соусе

Мясоедам посвящается: непревзойденно нежные и пикантные крылышки, которые бесспорно порадуют ваших гостей.
Эти крылышки легко готовить, но невозможно оторваться, пока в тарелке остается хоть один кусочек. Итак, давайте приготовим вместе.
Время приготовления: 60 мин.
Ингредиенты:
- 0,5 кг куриных крылышек;
- 200 г кетчупа;
- 130 г дижонской горчицы;
- 30 г свежего корня имбиря;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 2 ст. л. меда;
- 2 ст. л. кунжута.
Приготовление пошагово:
1. Крылья промойте, просушите и разрежьте на три части по линии суставов. Малейшую фалангу отложите, в этом блюде она нам не понадобится.
2. Обжарьте курицу на растительном масле до золотистой корочки и уберите из сковороды.
3. В масло, на котором жарилась курица, добавляем измельченный чеснок и имбирь. Затем добавляем мед, кетчуп, соевый соус и горчицу. Смешиваем все ингредиенты.
4. В готовый соус выкладываем обжаренную курицу и тушим на небольшом огне до готовности (примерно 30 минут).
5. Кунжут подсушить до золотистого цвета на сухой сковороде. Перед тем, как подать блюдо на стол, посыпать крылышки кунжутом.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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