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Сочная свиная рулька

Сочная свиная рулька

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Кроме того, что это блюдо очень вкусное, его еще и несложно и быстро готовить.

Свиная рулька — это сочное мясо, пропитанное жиром и специями, которое любят многие. Но не все знают, что приготовить его проще простого. Именно этим мы сегодня и займемся.

Ингредиенты: 

  • свиная голень на кости — 2 кг;
  • морковь — 1 шт;
  • корень сельдерея — 1 шт;
  • лук — 1 шт;
  • душистый перец, гвоздика лавровый лист, соль (для бульона) — по вкусу;
  • горчица — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • кориандр, чеснок, перец (для запекания) — по вкусу.

Приготовление:

Для начала промываем мясо, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Когда закипит — сливаем, заливаем повторно холодной водой и варим на медленном огне 2-3 часа. В середине процесса в кипящий бульон добавляем целиком морковь, корень сельдерея, лук и специи. После того, как рулька сварится, готовимся запекать ее в духовке.

В отдельной емкости смешиваем соевый соус, горчицу, мед, чеснок, кориандр и молотый перец. Покрываем им мясо и ставим в разогретую до 160°C духовку, в которой томим его 2-3 часа — рулька готова.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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