Соковита свиняча рулька

Окрім того, що ця страва дуже смачна, її ще й нескладно і швидко готувати.

Свиняча рулька - це соковите м'ясо, просочене жиром і спеціями, яке багато хто полюбляє. Але не всі знають, що приготувати його дуже просто. Саме цим ми сьогодні й займемося.

Інгредієнти:

свиняча гомілка на кістки — 2 кг;

морква - 1 шт;

корінь селери - 1 шт;

цибуля - 1 шт;

запашний перець, гвоздика лавровий лист, сіль (для бульйону) - за смаком;

гірчиця - 2 ст. л.;

соєвий соус - 1 ст. л.;

мед - 1 ст. л.;

коріандр, часник, перець (для запікання) — за смаком.

Приготування:

Спочатку промиваємо м'ясо, заливаємо холодною водою і ставимо на вогонь. Коли закипить — зливаємо, заливаємо повторно холодною водою і варимо на повільному вогні 2-3 години. У середині процесу в бульйон, що кипить додаємо цілу моркву, корінь селери, цибулю і спеції. Після того, як рулька звариться, готуємося запікати її в духовці.

В окремій ємності змішуємо соєвий соус, гірчицю, мед, часник, коріандр та мелений перець. Покриваємо їм м'ясо і ставимо в розігріту до 160°C духовку, в якій томимо її 2-3 години - рулька готова.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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