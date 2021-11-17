Малосолона червона риба з коньяком

Щоб приготувати вишуканий делікатес, вам знадобиться свіжий лосось та прості інгредієнти.
Зазвичай у магазині малосолона риба коштує вдвічі дорожче за свіжу. Проте, приготувати неперевершений делікатес дуже просто. Для цього знадобляться спеції, які можна знайти на будь-якій кухні, та зелень.
Щоб надати червоній рибі пікантного аромату, я зазвичай додаю трохи коньяку. Підготовка займає лічені хвилини, після цього рибу ставимо в холодильник на 12 годин та смакуємо. З такої червоної риби можна приготувати смачні бутерброди, вишукані тарлеталетки, рулет або неперевершений салат.
Інгредієнти:
- 500 г філе червоної риби (у мене був лосось);
- 2 ст. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. коньяку;
- 1 ч. л. меленого перцю;
- 1 ч. л. рожевого перцю горошком;
- 1 ч. л. сушеного розмарину;
- пучок кропу.
Час приготування: 12 годин.
Приготування покроково:
1. Філе лосося промити і просушити. Кріп дрібно порубати. Сіль, цукор, перець та розмарин змішати в окремій ємності.
2. Розстеляємо на столі харчову плівку. Посипаємо сумішшю солі, цукру і перцю, викладаємо зверху шматок риби. Солимо-перчимо, посипаємо кропом, скроплюємо коньяком. Укладаємо зверху другий шматок риби і повторюємо процедуру.
Туго замотуємо плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на 12 годин.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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