Малосолона червона риба з коньяком

Щоб приготувати вишуканий делікатес, вам знадобиться свіжий лосось та прості інгредієнти.

Зазвичай у магазині малосолона риба коштує вдвічі дорожче за свіжу. Проте, приготувати неперевершений делікатес дуже просто. Для цього знадобляться спеції, які можна знайти на будь-якій кухні, та зелень.

Щоб надати червоній рибі пікантного аромату, я зазвичай додаю трохи коньяку. Підготовка займає лічені хвилини, після цього рибу ставимо в холодильник на 12 годин та смакуємо. З такої червоної риби можна приготувати смачні бутерброди, вишукані тарлеталетки, рулет або неперевершений салат.

фото: Bene Gusto

Інгредієнти:

500 г філе червоної риби (у мене був лосось);

2 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. коньяку;

1 ч. л. меленого перцю;

1 ч. л. рожевого перцю горошком;

1 ч. л. сушеного розмарину;

пучок кропу.

фото: Bene Gusto

Час приготування: 12 годин.

Приготування покроково:

1. Філе лосося промити і просушити. Кріп дрібно порубати. Сіль, цукор, перець та розмарин змішати в окремій ємності.

фото: Bene Gusto

2. Розстеляємо на столі харчову плівку. Посипаємо сумішшю солі, цукру і перцю, викладаємо зверху шматок риби. Солимо-перчимо, посипаємо кропом, скроплюємо коньяком. Укладаємо зверху другий шматок риби і повторюємо процедуру.

фото: Bene Gusto

Туго замотуємо плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на 12 годин.

фото: Bene Gusto

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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