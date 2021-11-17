Ресторанний протест у Греції: підприємці вимагають від влади компенсації через обмеження в роботі

До закладів нещеплених клієнтів будуть пускати лише з негативний COVID-тестом.
В грецьких Афінах заклади харчування страйкують через карантинні заходи.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 листопада.
Заклади зачинилися напередодні на 24 години. Їхні власники вимагають від влади компенсацій на тлі нових обмежень. Адже до ресторанів і кафе у Греції нещеплених клієнтів будуть пускати лише з негативними тестами на коронавірус. Господарі закладів нарікають, що це принесе їм збитки.
Підприємці вимагають від влади додаткових знижок на оренду приміщень, звільнення від податків та муніципальних зборів.
Натомість в уряді застерігают: рівень захворюваності у країні завеликий. Вакциновано лише 60% населення. Саме тому, аби вберегтися від ще більш жорсткого локдауну, закликають вакцинуватися.
Як повідомлялося, антикарантинні протести відбулися у Нідерландах: затримали 15 протестувальників. Тамтешній уряд на тлі спалаху коронавірусу вирішив повернути локдаун. Обмеження стосуються сфери послуг, торгівлі та масових заходів. До того ж скорочуються години роботи барів та ресторанів. Такий частковий локдаун розрахований на три тижні.
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