День ангела 18 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 18 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 18 листопада святкують: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

Чоловічі іменини

Гаврило

Гавриїл дослівно з древньоєврейської перекладається "Пан Божий", "Пан від Бога", "Божий Правитель". Гаврило - принциповий, красномовний, пунктуальний, товариський і щирий чоловік. Ці якості допоможуть йому у професійній діяльності. Кар'єра для нього відіграє вкрай важливу роль, оскільки він прагне матеріального добробуту і фінансової свободи. Його діяльність може бути пов'язана з точними науками, освітою, медициною або, навпаки, з психологією або релігією.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Тимофій

Ім'я Тимофій прийшло з грецької мови і у перекладі означає "почитати бога". Однією з характеристик Тимофія можна назвати вразливість. Він уважно вислуховує співрозмовника і щиро за нього переймається. Це часто дозволяє йому дати добру пораду. Він добре бачить людину зсередини, але не ділиться цими спостереженнями з оточенням.

Тихон

Тихон вважається ім'ям грецького походження, і походить від імені богині удачі Тюхе. Деякі фахівці все ж стверджують, що ім'я Тихон означає "випадок", "талан" або "доля". Тихон – справжній щирий друг, дорожить честю, любить спорт і має непогані спортивні завдатки. Він спокійний і цілеспрямований, вміє досягати поставленої мети, все прораховує, а вже потім береться до справи.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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