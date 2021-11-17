День ангела 18 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 18 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 18 ноября отмечают: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

Мужские именины

Гавриил

Гавриил дословно с древнееврейского переводится "Господь Божий", "Господь от Бога", "Божий Правитель". Гавриил принципиальный, красноречивый, пунктуальный, общительный и искренний мужчина. Эти качества помогут ему в профессиональной деятельности. Карьера для него играет крайне важную роль, поскольку он стремится к материальному благополучию и финансовой свободе. Его деятельность может быть связана с точными науками, образованием, медициной или, напротив, с психологией или религией.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Тимофей

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "почитать бога". Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне заботится о нем. Это часто позволяет ему дать добрый совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружающими.

Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "удача" или "судьба". Тихон – настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет хорошие спортивные задатки. Он спокоен и целенаправлен, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а уже потом берется за дело.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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