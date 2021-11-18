На Сицилії зафіксували потужний торнадо: загинув чоловік

Стихія пошкодила десятки будинків.

Смертельний торнадо стався на Сицилії: через шторм загинув 53-річний чоловік.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.

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Крім того, двох потерпілих шпиталізували з травмами.

Стихія пошкодила десятки будинків поблизу міста Ліката. Вітром поламало дерева та порвало лінії електропередач. За останні два дні на Сицилії зафіксували серію з 12 торнадо.

Новини світу: на Сицилії через торнадо загинув 53-річний чоловік

Як повідомлялося, масштабні повені, спричинені сильними зливами, охопили Канаду. У провінції Британська Колумібя евакуюють ціле місто з населенням сім тисяч людей. У місті Мерріт через потужні опади з берегів вийшла місцева річка і затопила три мости. Поламалася і міська система стічних вод.

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