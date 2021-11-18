На Сицилії зафіксували потужний торнадо: загинув чоловік

Стихія пошкодила десятки будинків.
Смертельний торнадо стався на Сицилії: через шторм загинув 53-річний чоловік.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.
Крім того, двох потерпілих шпиталізували з травмами.
Стихія пошкодила десятки будинків поблизу міста Ліката. Вітром поламало дерева та порвало лінії електропередач. За останні два дні на Сицилії зафіксували серію з 12 торнадо.
Як повідомлялося, масштабні повені, спричинені сильними зливами, охопили Канаду. У провінції Британська Колумібя евакуюють ціле місто з населенням сім тисяч людей. У місті Мерріт через потужні опади з берегів вийшла місцева річка і затопила три мости. Поламалася і міська система стічних вод.
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