Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Сицилії зафіксували потужний торнадо: загинув чоловік

На Сицилії зафіксували потужний торнадо: загинув чоловік

pixabay.com

Стихія пошкодила десятки будинків.

Смертельний торнадо стався на Сицилії: через шторм загинув 53-річний чоловік.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада. 

Крім того, двох потерпілих шпиталізували з травмами.

Стихія пошкодила десятки будинків поблизу міста Ліката. Вітром поламало дерева та порвало лінії електропередач. За останні два дні на Сицилії зафіксували серію з 12 торнадо.

Новини світу: на Сицилії через торнадо загинув 53-річний чоловік

Новини світу: на Сицилії через торнадо загинув 53-річний чоловік

Як повідомлялося, масштабні повені, спричинені сильними зливами, охопили Канаду. У провінції Британська Колумібя евакуюють ціле місто з населенням сім тисяч людей. У місті Мерріт через потужні опади з берегів вийшла місцева річка і затопила три мости. Поламалася і міська система стічних вод.

Читайте також: 

Наступна публікація