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На Сицилии зафиксировали мощное торнадо: погиб мужчина

На Сицилии зафиксировали мощное торнадо: погиб мужчина

pixabay.com

Стихия повредила десятки домов.

Смертельный торнадо произошел на Сицилии: из-за шторма погиб 53-летний мужчина.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок  18 ноября.

Кроме того, двоих пострадавших госпитализировали с травмами.

Стихия повредила десятки домов вблизи города Ликата. Ветром поломало деревья и порвало линии электропередач. За последние два дня на Сицилии зафиксировали серию из 12 торнадо.

Новости мира: на Сицилии из-за торнадо погиб 53-летний мужчина

Новости мира: на Сицилии из-за торнадо погиб 53-летний мужчина

Как сообщалось, масштабные наводнения, вызванные сильными ливнями, охватили Канаду. В провинции Британская Колумбия эвакуируют целый город с населением в семь тысяч человек. В городе Меррит из-за мощных осадков с берегов вышла местная река и затопила три моста. Поломалась и городская система сточных вод.

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