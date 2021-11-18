На Сицилии зафиксировали мощное торнадо: погиб мужчина

Стихия повредила десятки домов.

Смертельный торнадо произошел на Сицилии: из-за шторма погиб 53-летний мужчина.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 ноября.

Также читайте Противодействие лесным возгораниям: австралийские пожарные взяли на службу рогатых коз

Кроме того, двоих пострадавших госпитализировали с травмами.

Стихия повредила десятки домов вблизи города Ликата. Ветром поломало деревья и порвало линии электропередач. За последние два дня на Сицилии зафиксировали серию из 12 торнадо.

Новости мира: на Сицилии из-за торнадо погиб 53-летний мужчина

Как сообщалось, масштабные наводнения, вызванные сильными ливнями, охватили Канаду. В провинции Британская Колумбия эвакуируют целый город с населением в семь тысяч человек. В городе Меррит из-за мощных осадков с берегов вышла местная река и затопила три моста. Поломалась и городская система сточных вод.

Читайте также:

Популярный курорт в Египте затопило: в отелях и на дорогах ввели ЧС

в отелях и на дорогах ввели ЧС Зима еще не придет: синоптики рассказали, когда ждать снег в Украине

синоптики рассказали, когда ждать снег в Украине В Канаде размытая дождями почва сдвинулась на автомобиле: одна женщина погибла, несколько человек — пропали без вести